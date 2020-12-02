ضمن خطة الأبنية التعليمية.. دعم مدارس المحافظة بـ 1000 ديسك

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أعلنت هيئة الأبنية التعليمية فرع البحر الأحمر، برئاسة المهندس على الحرانى مدير عام الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، اليوم فى بيان، عن تخصيص عدد 1000 تختة لتدعيم مدارس المحافظة، طبقًا للخطة الموضوعة لدعم مدارس المحافظة.



قال المهندس على الحرانى مدير عام الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، أن الهيئة تقوم حاليا بعمل حصر للمدارس التى تحتاج إلى تدعيم حتى يتم إصدار أوامر توريد لهذه المدارس فى خلال شهر.



ياتى ذلك طبقًا لتوجيهات اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، واستكمالا للجهود المبذولة في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.

