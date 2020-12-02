ارتفاع أعداد ضحايا حادث عقار "محرم بك" المنهار إلى 5 أشخاص بالإسكندرية



وتواصل قوات الحماية المدنية والحريق أعمال البحث عن مفقودين من اسفل العقار المنهار، فيما يترقب أهالي الضحايا إستخراج جثامين ذاويهم، وسط إنتشار أمنى مكثف بمحيط العقار.



كانت تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، وانتقلت قوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.



وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لبموقع العقار المنهار، وأوضح أن العقار قديم مأهول بالسكان ومكون من طابق أرضي وثلاث طوابق وصادر له ٣ قرارات ترميم منذ عام ٢٠٠٠، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافط، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء علاء يوسف، رئيس الحي.



وكلف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض.



وأشار المحافظ، إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.



وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورًا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أية تداعيات أخري.





إرتفعت أعداد ضحايا حادث إنهيار عقار محرم بك وسط محافظة الإسكندرية، قبل قليل، إلى 5 أشخاص، وذلك عقب إستخراج جثة شخص من قبل رجال الحماية المدنية من أسفل الأنقاض.