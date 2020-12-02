أسعار الذهب تواصل الارتفاع مع ترقب حزمة التحفيز الأمريكية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
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استمرت أسعار الذهب في الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع هبوط الدولار وترقب مصير حزمة التحفيز الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف بأقل وتيرة في 4 أشهر.

وفي سياق منفصل، عقد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات أمس الثلاثاء، بشأن حزمة التحفيز لأول مرة منذ الانتخابات الرئاسية.

واقترحت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين تدابير إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 908 مليارات دولار، لكن قال "ميتش ماكونيل" زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إن على الكونجرس الأمريكي أن يدرج حزمة التحفيز الجديدة في مشروع قانون بقيمة 1.4 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات كورونا.

وفي شهادته أمام الكونجرس، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه لا بد أن يقدم الكونجرس الأمريكي المزيد من الدعم للشركات الصغيرة، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك حالة من عدم اليقين.

وصعد المعدن الأصفر بنحو 38 دولاراً في جلسة الأمس، ليتعافى من أدنى مستوى في 5 أشهر، لكنه تراجع في التعاملات المبكرة قبل أن يتحول للارتفاع

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1830.20دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة، ليسجل 1819.60 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 عند مستوى 91.13

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