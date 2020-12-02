عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:56 م
محمد أيمن
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كشف مصدر مطلع داخل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قيام واحد من نجوم القلعة البيضاء بالحديث مع وكيل أعماله من أجل البحث عن عرض أوروبي يسمح له بالرحيل عن الفريق خلال شهر يناير القادم.
وعلم " الفجر الرياضي " أن أحمد سيد زيزو يرغب بشدة في العودة إلى أوروبا مرة أخرى بعد العودة من البرتغال خاصةً بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الزمالك على مدار عام ونصف.
ويرى زيزو أن الوقت بات متاحاً من أجل الرحيل خاصةً بعد أن خرج الزمالك خالي الوفاض الموسم الجاري عقب خسارة دوري أبطال أفريقيا وخسارة كأس مصر ما يعني غيابه عن السوبر المصري.
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