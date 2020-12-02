"بنظارة وفستان براق".. أحمد فهمي وهنا الزاهد يخطفان الأنظار على الريد كاربت بالقاهرة السينمائي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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خطف الثنائي الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، الأنظار خلال حضورهما افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، المقام بدار الأوبرا المصرية.

وأطلّت هنا على الريد كاربيت بفستان طويل باييت لامع متعدد الألوان، ومزين بالتطريزات، ويتميز بوجود فتحة عند منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلا.

وأما زوجها الفنان أحمد فهمي ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأبيض، وربطة عنق وحذاء باللون الأسود ونظارة جذابة.


ويلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

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