قبلة وإطلالة مثيرة.. ظهور أحمد الفيشاوي وزوحته بمهرجان القاهرة السينمائي

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لافت الأنظار الفنان أحمد الفيشاوي وزوحتة ندى الكامل، خلال ظهوره في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41 على السجاد الحمراء الذي يقام بدار الأوبرا المصرية الأن.







وكعادتة حرص أحمد الفيشاوي، على أن يقبل زوجتة على السجاد الحمراء إمام عدسات الكاميرات، ليلفت الإنتباه حوله، كما ظهرت زوجتة وهي ترتدي ملابس مثيرة وقصيرة كالعادة.









يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء