كومان يُعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فيرينتسفاروشي بدوري الأبطال

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فيرينتسفاروشي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

وتأتي التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع؛ ديست - مينجويزا - لينجليت - جوردي البا. 

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ميراليم بيانيتش - ترينكاو. 

خط الهجوم: جريزمان - عثمان ديمبلي - برايثوايت. 

يذكر أن برشلونة قد صعد لدور ال16 بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب دينامو كييف الأوكراني.

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