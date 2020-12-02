أشرف عبد الباقي يمازح أحمد حلمي وتامر حسني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

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بدأت منذ قليل، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وذلك في دورته ال 42.



وقدم الفنان أشرف عبد الباقي حفل افتتاح المهرجان معربا عن سعادته بإقامة المهرجان وتخطي كل هذه الأزمات الخاصة بفيروس كورونا.



وقال أشرف إنه خلال هذه الأزمة قدم مسرح وإن لم يتواجد عمل مسرحي، كان من الممكن أن يقدم أي عمل يدوي.



ومازح أشرف الفنان احمد حلمي وذكر مهارته في عمل الكيكة خلال فترة الحظر بسبب الكورونا.



كما طلب أشرف من الفنان تامر حسني أن يصعد على المسرح، وسأله عن سر غيابه فرد تامر ممازحا "كت بتخانق مع السقا".



ويلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.