توتنهام يفقد هاري كين في الدوري الأوروبي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أن هاري كين مهاجم السبيرز سيغيب عن مواجهة لاسك لينز النمساوي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب الإصابة، لكنه ربما يكون بحالة جيدة قبل مواجهة أرسنال في ديربي لندن ضمن منافسات الدوري الإنجليزي".

ولم يفصح مورينيو عن طبيعة إصابة هاري كين، لكن المدير الفني البرتغالي لازال يثق في إمكانية عودة اللاعب لتوتنهام الذي يتصدر ترتيب المسابقة.

وأضاف مورينيو، اليوم الأربعاء: "أمامه فرصة جيدة للعب ضد آرسنال، لا أريد الكذب أو أن أخفي شيئا يتعلق بإمكانية مشاركته من عدمها، اعتقد أنه ربما يلعب، اشعر بذلك".

ويحتاج توتنهام إلى التعادل مع لاسك لينز في النمسا للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي، لكن مورينيو اعترف بأنه لن يريح أي لاعب مهم بالفريق من أجل مباراة آرسنال المقبلة.

وقال مورينيو: "لا نفكر في مباراة آرسنال الآن".

وأضاف: "حينما تقوم بإجراء تغييرات، فإن ذلك يكون بناء على مشاكل لديك، وعندما نفعل ذلك، نضع ثقتنا في كل اللاعبين لدينا، لن نضعف الفريق من أجل مباراة مقبلة بالدوري الإنجليزي".

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يتفقد عددًا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام

منذ ساعتين و 48 دقيقة

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

منذ 37 دقيقة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 6 ساعات

روبرتسون يوضح حقيقة الخلاف بين صلاح وماني

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

08:32 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

07:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم