توتنهام يفقد هاري كين في الدوري الأوروبي

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أن هاري كين مهاجم السبيرز سيغيب عن مواجهة لاسك لينز النمساوي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب الإصابة، لكنه ربما يكون بحالة جيدة قبل مواجهة أرسنال في ديربي لندن ضمن منافسات الدوري الإنجليزي".





ولم يفصح مورينيو عن طبيعة إصابة هاري كين، لكن المدير الفني البرتغالي لازال يثق في إمكانية عودة اللاعب لتوتنهام الذي يتصدر ترتيب المسابقة.





وأضاف مورينيو، اليوم الأربعاء: "أمامه فرصة جيدة للعب ضد آرسنال، لا أريد الكذب أو أن أخفي شيئا يتعلق بإمكانية مشاركته من عدمها، اعتقد أنه ربما يلعب، اشعر بذلك".





ويحتاج توتنهام إلى التعادل مع لاسك لينز في النمسا للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي، لكن مورينيو اعترف بأنه لن يريح أي لاعب مهم بالفريق من أجل مباراة آرسنال المقبلة.





وقال مورينيو: "لا نفكر في مباراة آرسنال الآن".





وأضاف: "حينما تقوم بإجراء تغييرات، فإن ذلك يكون بناء على مشاكل لديك، وعندما نفعل ذلك، نضع ثقتنا في كل اللاعبين لدينا، لن نضعف الفريق من أجل مباراة مقبلة بالدوري الإنجليزي".



