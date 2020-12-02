ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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انطلقت منذ قليل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته ال 42، وحضر عدد من الفنانين حفل الافتتاح.





وخطفت لي لي إبنة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي الأنظار بحضورها الافتتاح، كما كان من بين الحضور الفنان هاني رمزي ومني زكي وليلي أحمد حلمي وأحمد حلمي والمخرج شريف عرفة وشريف رمزي وهاني مهنالا وريهام عبدالغفور.





ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم «الأب- The Father«إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.



الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها «الأب» الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه «Dangerous Liaisons- علاقات خطرة«.



وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.