ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


انطلقت منذ قليل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته ال 42، وحضر عدد من الفنانين حفل الافتتاح.


وخطفت لي لي إبنة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي الأنظار بحضورها الافتتاح، كما كان من بين الحضور الفنان هاني رمزي ومني زكي وليلي أحمد حلمي وأحمد حلمي والمخرج شريف عرفة وشريف رمزي وهاني مهنالا وريهام عبدالغفور.


ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم «الأب- The Father«إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها «الأب» الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه «Dangerous Liaisons- علاقات خطرة«.

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 6 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 5 ساعات

روبرتسون يوضح حقيقة الخلاف بين صلاح وماني

منذ ساعة الا ربع

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

منذ 37 دقيقة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. السيسي يتفقد عددًا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

08:32 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

07:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم