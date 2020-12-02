روبرتسون يوضح حقيقة الخلاف بين صلاح وماني

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
كشف الأسكتلندي أندي روبرتسون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي حقيقة وجود بعض الخلافات بين الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني زملائه في الريدز.


وفي تصريحات صحفية نقلتها " ميرور " البريطانية أكد روبرتسون أن العلاقة بين اللاعبين في الخط الهجومي خارج الملعب دائماً ما تكون قوية وعلى أرض الملعب الإرتباط يكون سيد الموقف.


وتابع: "في بعض الأوقات، قال الناس إن بوبي (فيرمينو) كان من الممكن أن يسجل، أو كان من الممكن أن يسجل ساديو (ماني)، أو كان من الممكن أن يسجل مو (صلاح)، فهؤلاء يحصلون على أموال لاتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية وتسجيل الأهداف لنا".


وإختتم حديثه أنه لا يوجد ما أثير خلال الفترة الماضية حول الأنانية التي توجد بينهما ويحظى الجميع في الفريق بالحب الذي قادنا للحصول على كثير من الألقاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماني صلاح روبرتسون الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يتفقد عددًا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

روبرتسون يوضح حقيقة الخلاف بين صلاح وماني

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

منذ 37 دقيقة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 5 ساعات

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هل ثنائية فيرمينو وماني "وش الفقر" على محمد صلاح هذا الموسم؟

روبرتسون يدافع عن محمد صلاح

ماني يوضح حقيقة خلافه مع محمد صلاح

نجم منتخب مصر يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي برقم قياسي جديد

ماذا يحتاج ليفربول في سوق الإنتقالات الشتوية؟

روبرتسون: أمرر لصلاح دائماً وليس ماني لهذا السبب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

08:32 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

07:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم