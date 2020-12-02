إلهام شاهين وإنجي علي تتألقان في مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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انطلق منذ قليل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، صورة تجمعها بالنجمة إلهام شاهين، وهن تتألقان على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي، ونالت الصورة إعجاب الجمهور المتابع لها.

يعرض حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

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