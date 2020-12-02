متحدث الوزراء يحذر من كورونا: الموجة الثانية أشدًا فتكًا من الأولى (فيديو)

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر ستتجاوز الـ400 حالة إصابة بفيروس كورونا، معقبًا: "ربما ستصل أعداد الإصابات لـ415 حالة، وهذا اتجاه تصاعدي في الإصابات".



وتابع "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن نسبة الاشغال في مستشفيات العزل الآن وصلت لـ52%، وفيما يخص أجهزة تنفس الحياة وصلت نسبة الاشغال لـ31%، وهذا ناتج من زيادة الإصابات.



وأضاف متحدث مجلس الوزراء:" نحن نحذر للمرة الألف من فيروس كورونا، الموجة الثانية أشد فاتكًا من الماجة الاولى، على الأقل من حيث سرعة الانتشار".

