أحمد السقا يظهر بلوك مسلسله الجديد في مهرجان القاهرة السينمائي

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ظهر الفنان أحمد السقا، بلوك جديد أثناء حضوره في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، على السجاد الحمراء.







وغير أحمد السقا، اللوك الخاص به من أجل مسلسله الجديد "نسل الاعزاب" الذي من المقرر أن يعرض في دراما رمضان ٢٠٢1، حيث ظهر اصلع.





يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء