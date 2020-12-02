هاني رمزي :"تكريم منى زكي يعتبر تكريم لينا كلنا وأحلى أفلامي مع وحيد حامد"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



أعرب الفنان هاني رمزي عن سعادته الكبيرة نتيجة تكريم السيناريست وحيد حامد، والفنانة منى زكي.

وتحدث الفنان هاني رمزي في تصريحات صحفية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة عن سعادته الكبيرة نتيجة تكريم وحيد حامد، مُضيفًا:"طبعًا حاجة تفرح، وحيد حامد يستاهل أكتر من كده، ده تاريخ بصم في عقول كل المشاهدين، عطاء فظيع، يستاهل اكتر من كده بكتير، كلنا فرحانين لأننا بعتبره في مقام والدنا، وأحلى الأعمال اللي عملتها معاه محامي خلع".

ووجه هاني رمزي رسالة لصديقته الفنانة منى زكي، قال فيها :" فرحان لأختي منى زكي، لأنها موهبة جبارة، وفنانة بجد راقية ومشرفة، وطول عمري شايفها حاجة حلوة، وتكريمها النهاردة تكريم لينا كلنا".

وفي سياق آخر،
يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

أخبار تهمك

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 5 ساعات

تغييرات منتظرة في نظام دور المجموعات بدوري الأبطال

منذ ساعة و 26 دقيقة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

راموس يحدد شروطه لتجديد عقده مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يحسم صفقته الأولى

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

07:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم