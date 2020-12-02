هاني رمزي :"تكريم منى زكي يعتبر تكريم لينا كلنا وأحلى أفلامي مع وحيد حامد"

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أعرب الفنان هاني رمزي عن سعادته الكبيرة نتيجة تكريم السيناريست وحيد حامد، والفنانة منى زكي.



وتحدث الفنان هاني رمزي في تصريحات صحفية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة عن سعادته الكبيرة نتيجة تكريم وحيد حامد، مُضيفًا:"طبعًا حاجة تفرح، وحيد حامد يستاهل أكتر من كده، ده تاريخ بصم في عقول كل المشاهدين، عطاء فظيع، يستاهل اكتر من كده بكتير، كلنا فرحانين لأننا بعتبره في مقام والدنا، وأحلى الأعمال اللي عملتها معاه محامي خلع".



ووجه هاني رمزي رسالة لصديقته الفنانة منى زكي، قال فيها :" فرحان لأختي منى زكي، لأنها موهبة جبارة، وفنانة بجد راقية ومشرفة، وطول عمري شايفها حاجة حلوة، وتكريمها النهاردة تكريم لينا كلنا".



وفي سياق آخر،

يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.



