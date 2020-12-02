"يتحدث عن أشياء يصعب التطرق إليها".. إلهام شاهين تتحدث عن فيلمها "حظر تجول"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدثت الفنانة إلهام شاهين على فيلم "حظر تجوال" وذلك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي والذي بدأت فعالياته منذ قليل.

وقالت "شاهين" أن هذا الفيلم يفتح ملفات يصعب التحدث عنها ولكن يجب عدم الخجل منها والتطرق إليها".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين تستعد للمشاركة في عمل درامي جديد يحمل اسم "قلبي بيحبك يا دنيا" يشارك به عدد من الفنانين ويدخل فيلمها أيضا "حظر تجوال" في مسابقات مهرجان القاهرة السينمائي

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