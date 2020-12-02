عاجل.. السيسي يتفقد عددًا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام التي تم تجهيزها بالقطاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحدث المركبات التي تم تصنيعها وفق أحدث النظم العالمية في إطار دعم القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب.

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