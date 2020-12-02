بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تعمد الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الغياب عن مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي بطولة كأس مصر.


وودع الزمالك نهائي كأس مصر بعدما وقع في فخ الهزيمة 1-3 أمام طلائع الجيش مساء أمس، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.


ولم يعاني بن شرقي من أى إصابة من الأساس، ولكن اللاعب رفض خوض مباراة طلائع الجيش ولم يشارك في أي مران منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وطالب الدولي المغربي مسئولي الزمالك بدفع مستحقاته المالية المتأخرة وتمسك بالحصول عليها قبل المشاركة في أي مباراة مع الفريق.


وتواجد كريم البولق وكيل أعمال بن شرقي في مقر نادي الزمالك خلال الساعات الماضية للاجتماع مع مسئولي القلعة البيضاء والتوصل لحل بشأن أزمة المستحقات المالية المتأخرة له.


وحصل بن شرقي على أكثر من وعد من مسئولي الزمالك لصرف مستحقاته المتأخرة، لكن الأمر لم يحدث حتى الآن، مما أثار غضب اللاعب بشكل كبير.

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