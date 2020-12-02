الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:01 م
علي خلاف
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تحدث الإعلامي سيف زاهر عن رغبة مسؤولي الزمالك من التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق والذي رحل عن الأحمر.
إنتقال صالح جمعة للزمالك
وأوضح سيف زاهر أن هناك ضغط من لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الأبيض، من أجل التعاقد مع صالح جمعة في الميركاتو الجاري.
وتابع زاهر أن لاعبي الزمالك طلبوا من الإدارة التعاقد مع صالح جمعة، بعد رحيله من الأهلي، وإعطاءه فرصة جديدة، مع الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد.
وأتم سيف زاهر أن صالح جمعة، لديه ثلاثة عروض اخرى من أندية الدوري الممتاز، بخلاف عرض الزمالك، لاختيار أحدهم في الموسم الجديد.