مورينيو يثير الجدل ضد أرسنال

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:33 م
مورينيو
مورينيو
وكالات
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رفض جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير الحديث عن إصابة هاري كين مهاجم الفريق كما تحدث عن عن أسرار تأخر الاعتماد على جاريث بيل بشكل أساسي في المباريات بعد عودته من ريال مدريد الإسباني.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي: "مشكلة بيل الوحيدة معي كيفية دخوله في ديناميكية اللعب وحصوله على الثقة لخوض مباريات متتالية دون أي شعور سلبي أو ندم يتعلق بالماضي الحديث".

وأضاف مورينيو: "لم تكن حالته في أفضل أحوالها وكان خائفا، الأمر يتعلق بذلك، لكنه يلعب باستمرار ويملك الفرصة للتطور بدنيا، لا يحتاج أمورا تكتيكية، بل يحتاج اكتساب الثقة للعب 3 مباريات في أسبوع".

وتابع عن لقاء أرسنال في الدوري الإنجليزي: "لا نفكر في آرسنال، عندما تجري تبديلات، فأنت تجريها لأنك تعاني من مشكلة، نثق في اللاعبين، ولن نضعف الفريق بسبب المباراة المقبلة في البريميرليج".

وأكد المدرب البرتغالي إصابة الرباعي هاري كين وريجيليون وفينيسيوس ولاميلا.

وأوضح: "لاميلا يعاني من الإصابة منذ 3 أسابيع، ولا يملك فرصة للمشاركة، لكن ريجيلون وفينيسيوس لديهم فرصة للمشاركة في نهاية الأسبوع.. أما كين فلن أخبركم بطبيعة إصابته، لديه فرصة للمشاركة أمام أرسنال".

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