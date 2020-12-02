عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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فسخ النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتراضي لتنتهي مسيرة اللاعب بالقميص الأحمر.

وأصبح الشيخ اللاعب الثاني الذي يفسخ الأهلي تعاقده معه بالتراضي بعد زميله السابق صالح جمعة.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قد قرر استبعاد الشيخ من قائمة الفريق الأحمر التي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل في نهائي كأس مصر في المباراة التي ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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