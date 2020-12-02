عاجل.. "مسابقات الكاف" توصي بموعد جديد للسوبر الإفريقي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:36 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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أوصت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأجيل مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات السوبر الإفريقي.

واستقر الكاف على تحديد يوم 18 ديسمبر الجاري، موعدًا لإقامة المباراة المرتقبة على ملعب القاهرة الدولي، بعدما كان مقرر لها يوم 10 من نفس الشهر.

وكان النادي الأهلي حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك غريمه التقليدي بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد.

فيما يخوض نهضة بركان، السوبر الإفريقي بصفته حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، على حساب بيراميدز سبورت، بالمباراة النهائية.

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