الحكومة الإيرانية: وزارة الأمن تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال فخري زادة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:30 م
العالم الإيراني
العالم الإيراني
وكالات
Advertisements

أكدت الحكومة الإيرانية، أن وزارة الأمن تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي فخري زادة.

 

وقالت الحكومة الإيرانية، في تصريحات نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء: "يتم إعداد طبيعة الرد على اغتيال العالم النووي بعد انتهاء التحقيقات".

 

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أن طهران ستثأر لمقتل العالم النووي محسن فخري زادة في الوقت المناسب، حسبما ذكرت قناة سكي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم النووي محسن فخري زادة.

 

وقد بعثت إيران، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قالت فيها إن هناك مؤشرات خطيرة على وجود تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

 

وحذرت إيران من أي مغامرات أميركية وإسرائيلية في ما تبقى من فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها تحتفظ بحقوقها في الدفاع عن شعبها والحفاظ على مصالحه.

 

 وتوقعت من مجلس الأمن إدانة اغتيال محسن فخري زادة، كما توقعت من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الجناة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محسن فخري زادة ايران العالم النووي الحكومة الإيرانية

أخبار تهمك

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

منذ ساعتين

روبرتسون يكشف مفاجأة بشأن علاقة صلاح وماني

منذ ساعة و نصف

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 8 ساعات

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ ساعة

مورينيو: هذه أزمتي مع جاريث بيل

منذ أقل من نصف ساعة

عقوبة على ميسي بسبب مارادونا

منذ 34 دقيقة

المقاصة يكشف حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ ساعة و نصف

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ يوم

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ نصف ساعة

الكشف عن وجهة بادجي القادمة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ أقل من ساعتين

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 11 ساعة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل اغتيال العالم النووى الإيرانى محسن فخرى

إيران: مؤشرات خطيرة على تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي

البنتاجون يأمر بإعادة تحريك حاملة الطائرات "نيميتز" إلى داخل مياه الخليج العربي

روحاني: إسرائيل وراء اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة

روحاني: إيران ستثأر لمقتل العالم النووي في الوقت المناسب

إعلان حالة التأهب القصوى في السفارات الإسرائيلية بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

04:03 م

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

03:31 م

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

10:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم