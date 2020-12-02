٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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قام مسئولو نادي الزمالك بقيد 29 لاعبًا في قائمة الفريق بالأمس ليتبقى مقعد واحد فقط في القائمة إلى جانب 4 استبدالات وذلك قبل إرسال القائمة الثانية مطلع الأسبوع المقبل.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك 4 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك قبل القائمة الثانية هم كريم بامبو ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام ومصطفى فتحي.

وضمت القائمة الأولى للزمالك كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل وجنش ومحمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وعبدالله جمعة وأحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز وإمام عاشور وإسلام جابر وشيكابالا وأحمد زيزو ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأوباما وكريم بامبو ومصطفى فتحي ومحمد روقة وحميد أحداد.

الهجوم: عمر السعيد ومصطفى محمد

ويرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع مصطفى فتحي، في الوقت الذي فتح المصري خط مفاوضات مع كريم بامبو ومحمد عبدالسلام، فيما أرسل نادي البنك الأهلي عرضًا رسميًا إلى الزمالك لضم محمد حسن.

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