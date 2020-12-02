٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:31 م
أنس عبد الغني
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قام مسئولو نادي الزمالك بقيد 29 لاعبًا في قائمة الفريق بالأمس ليتبقى مقعد واحد فقط في القائمة إلى جانب 4 استبدالات وذلك قبل إرسال القائمة الثانية مطلع الأسبوع المقبل.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك 4 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك قبل القائمة الثانية هم كريم بامبو ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام ومصطفى فتحي.
وضمت القائمة الأولى للزمالك كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل وجنش ومحمد عواد.
خط الدفاع: حازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وعبدالله جمعة وأحمد أبوالفتوح.
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز وإمام عاشور وإسلام جابر وشيكابالا وأحمد زيزو ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأوباما وكريم بامبو ومصطفى فتحي ومحمد روقة وحميد أحداد.
الهجوم: عمر السعيد ومصطفى محمد
ويرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع مصطفى فتحي، في الوقت الذي فتح المصري خط مفاوضات مع كريم بامبو ومحمد عبدالسلام، فيما أرسل نادي البنك الأهلي عرضًا رسميًا إلى الزمالك لضم محمد حسن.