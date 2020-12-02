لقاءات تفاعلية لقافلة "البحوث الإسلامية" مع الجمهور في مطروح

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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بدأت قافلة مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة مرسى مطروح فعالياتها أمس، حيث انتشر وعاظ القافلة في مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية، وذلك بمشاركة د. سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، ومدير عام منطقة وعظ مطروح وعدد من وعاظ وواعظات منطقة وعظ مطروح.

وتناولت اللقاءات القيم الأخلاقية وعلاقة الدين عمومًا والدين الإسلامي بصفة خاصة بحسن الخلق، ودورها في تكوين الشخصية الفعالة في المجتمع، التي تسعى لتحقيق ذاتها وتسهم في بناء وتنمية الوطن.

كما تفاعل الحاضرون مع الندوات، وذلك من خلال إعرابهم عن حبهم الشديد للأزهر الشريف، وتناولت اللقاءات فقرة نقاشية قام فيها الحاضرون بطرح أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، والتي أجاب عليها وعاظ الأزهر الشريف.

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