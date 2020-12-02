جومانا مراد لـ "الفجر الفني": "أشرف زكي وقف جنبي أكثر من مرة"

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أعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها بحضور تكريم الدكتور أشرف زكي، وذلك بمقر مركز الثقافة الروسي بحي الدقي.



وقالت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بان الفنان أشرف زكي يستحق التكرم لما يقوم به من خدمة الفن والتراث المصري، قائلة:" انا مش هتكلم عن مواقفه مع ممثلين تانين انا هتكلم عن موقفه معايا، ووقوفه بجانبي أكثر من مرة في مشاكل تعرضت لها".



وتحدثت الفنانة جومانا مراد، عن بعض التفاصيل الخاصة بدورها في فيلم "يوم 13"، موضحة أنه مختلف ومميز عن باقي أدوارها السينمائية، قائلة:" هو فيلم رعب على إثارة، وكمان أول فيلم 3D يتم تنفيذه في مصر، وأنا كنت ضيفة وواخده دور صغير، بس الدور جديد عليا، وأول مرة أعمله وهتشوفوني بشكل مختلف تمامًا".



حيث تُجسد "مراد" خلال أحداث الفيلم شخصية" أحلام"، وهي سيدة من طبقة أرستقراطية بطبيعة خاصة وغريبة.



في سياق متصل، اقيمت في المركز الثقافي الروسي، مساء امس الثلاثاء، احتفالية لتكريم الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، بمسرح "تشايكوفسكى" بمقر المركز في حي الدقي.



حيث حضر الاحتفالية عددا من قيادات وزارة الثقافة ومجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة، ومنهم روجينا، هاني رمزي، صابرين، جومانة مراد، بوسى شلبى، وفاء سالم، محمود حميدة، لبلبة، محسن منصور، رحاب الجمل، ومنير مكرم وشقيقة أشرف، الفنانة ماجدة زكى، وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى قصير عن الدكتور أشرف زكى.



يذكر أن أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل "خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم.



و شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان

