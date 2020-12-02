جومانا مراد لـ "الفجر الفني": "أشرف زكي وقف جنبي أكثر من مرة"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements


أعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها بحضور تكريم الدكتور أشرف زكي، وذلك بمقر مركز الثقافة الروسي بحي الدقي.

وقالت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بان الفنان أشرف زكي يستحق التكرم لما يقوم به من خدمة الفن والتراث المصري، قائلة:" انا مش هتكلم عن مواقفه مع ممثلين تانين انا هتكلم عن موقفه معايا، ووقوفه بجانبي أكثر من مرة في مشاكل تعرضت لها".

وتحدثت الفنانة جومانا مراد، عن بعض التفاصيل الخاصة بدورها في فيلم "يوم 13"، موضحة أنه مختلف ومميز عن باقي أدوارها السينمائية، قائلة:" هو فيلم رعب على إثارة، وكمان أول فيلم 3D يتم تنفيذه في مصر، وأنا كنت ضيفة وواخده دور صغير، بس الدور جديد عليا، وأول مرة أعمله وهتشوفوني بشكل مختلف تمامًا".

حيث تُجسد "مراد" خلال أحداث الفيلم شخصية" أحلام"، وهي سيدة من طبقة أرستقراطية بطبيعة خاصة وغريبة.

في سياق متصل، اقيمت في المركز الثقافي الروسي، مساء امس الثلاثاء، احتفالية لتكريم الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، بمسرح "تشايكوفسكى" بمقر المركز في حي الدقي.

حيث حضر الاحتفالية عددا من قيادات وزارة الثقافة ومجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة، ومنهم روجينا، هاني رمزي، صابرين، جومانة مراد، بوسى شلبى، وفاء سالم، محمود حميدة، لبلبة، محسن منصور، رحاب الجمل، ومنير مكرم وشقيقة أشرف، الفنانة ماجدة زكى، وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى قصير عن الدكتور أشرف زكى.

يذكر أن أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل "خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم.

و شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دكتور اشرف زكي جومان مراد تكريم اشرف زكي الفنانة جومانا مراد افلام السينما

أخبار تهمك

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ يوم

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 16 ساعة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى خبرا ًساراً من الكاف بشأن الشحات قبل السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة صحية للمدير الإداري بالأهلي ونقله إلى المستشفى

منذ 34 دقيقة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 7 ساعات

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يرفض العودة إلى ألمانيا بعد اقتراب تعافيه من الإصابة

منذ ساعة

مسحة طبية جديدة لخماسي الأهلي المصاب بكورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

لبلبة: أشرف زكي يستحق التكريم بجدارة

وفاء سالم لـ"الفجر الفني": "فخورة بتكريم أشرف زكي لإنه بيقف جمب الجميع في كل محنة وأزمة"

توني ماهر لـ"الفجر الفني": "استعد لأول بطولة مطلقة.. وأشرف زكي يستحق التكريم "

بعد تكريم زوجها.. روجينا لـ"الفجر الفني": "كل زمايله فرحانين بتكريمه"

هاني رمزي لـ"الفجر الفني": سعيد بتكريم أشرف زكي لأنه إنسان حقيقي

لبلبة لـ أشرف زكي: "أنا بحبك وبخاف عليك"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

02:30 م

الأهلي يتلقى خبرا ًساراً من الكاف بشأن الشحات قبل السوبر الإفريقي

02:03 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

11:17 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم