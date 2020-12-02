نورهان لـ "الفجر الفني":" فخورة بتقديم حفل تكريم أشرف زكي"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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قدمت الفنانة نورهان، حفل تكريم الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين بمركز الثقافة الروسي بحي الدقي، بجانب الفنان ميدو عادل.

وقالت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنها سعيدة وفخورة بتقديم حفل تكريم الفنان أشرف زكي، قائلة:" ده أقل واجب انى أقدمة لـ الدكتور أشرف زكي، لإنه إنسان محترم، ويستاهل كل يوم تكريم".

وأضافت "نورهان" قائلةَ:" بأنه يفضل عملة بالنقابة عن حياته الشخصية، وطوال الوقت في خدمة الزملاء، قائلةَ:" مفيش في مرة حد طلبة وملقهوش جنبة".

في سياق متصل، اقيمت في المركز الثقافي الروسي، مساء امس الثلاثاء، احتفالية لتكريم الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، بمسرح "تشايكوفسكى" بمقر المركز في حي الدقي.

حيث حضر الاحتفالية عددا من قيادات وزارة الثقافة ومجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة، ومنهم روجينا، هاني رمزي، صابرين، جومانة مراد، بوسى شلبى، وفاء سالم، محمود حميدة، لبلبة، محسن منصور، رحاب الجمل، ومنير مكرم وشقيقة أشرف، الفنانة ماجدة زكى، وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى قصير عن الدكتور أشرف زكى.

يذكر أن أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل "خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم.

و شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان

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