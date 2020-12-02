4 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في شقة دبلوماسي مغربي بالمهندسين

دفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع في شقة دبلوماسي مغربي في جامعة الدول العربية الواقعة بحي المهندسين، ظهر اليوم الأربعاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر في الأرواح وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة الدبلوماسي "س.ا." بميدان مصطفى محمود، وسط المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي.





وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن الحريق إندلع في شقة بالطابق الـ11، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.





وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.