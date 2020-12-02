أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

أكد الاعلامي عمر ربيع ياسين، أن أحمد الشيخ أصبح قريبا من الانتقال لنادي الزمالك، في عقد يمتد لثلاث مواسم، بعدما تلقى اتصالات من أحد المسئولين الجدد داخل القلعة البيضاء.









وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "هناك شخص مشهور بـ"البرنس"، قام بالتفاوض مع الشيخ، بعد رحيله عن الأهلي".









وأضاف: "كانت هناك مفاوضات مع الشيخ من جانب بيراميدز، لكن اللاعب قريب من الانضمام لنادي الزمالك، وسيكون صفقة مفيدة للفريق الأبيض، خاصة أنه يفتقد للاعب بقدرات أحمد الشيخ".









وواصل: "الزمالك ليس لديه الكثير من الخيارات حاليا، لكن مسئول داخل النادي يُجرى مفاوضات قوية مع اللاعب لانتقاله للفريق الأبيض، والمقابل المالي لن يكون عائقا في تلك الصفقة، خاصة أن الشيخ يريد اللعب بشكل أساسي، لرغبته في الانضمام لمنتخب مصر".



