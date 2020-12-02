ننشر تشكيل الفيوم والدخان بدوري القسم الثاني

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
محمد ماهر ومصطفى الجندي
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تقام بعد قليل مباراة الفيوم والدخان، بالجولة الثانية، لمجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني، للموسم الجديد 2020/2021.

يخوض الفيوم المباراة بتشكيل مكون من، مصطفى جابر، أحمد علي، محمود كمال شمايكل، أحمد عبد الحكيم، مصطفى أحمد كارلوس، أحمد سعد، أحمد عماد ضبش، حسني خالد، عبد الله مراشد ، أدهم حسن، أحمد صالح.

البدلاء، اسلام عماد، محمود الحسيني، أحمد عبد الباقي، محمد محمود عبد المجيد، كريم رأفت، جابر جابر، أنس محمد بشندي، مصطفى علي ، أحمد عويس.


تشكيل الدخان : أحمد سيد، محمد علي عباس، فتحي عبد الجليل، مصطفى يوسف، الحسيني طه، كريم خميس، حسني عزوز، أحمد مندي، محمد حسن، محمد صبحي، محمد عماد.

البدلاء، عادل السيد، أحمد موكشه، علاء عباس، مصطفى عبد المقصود، معتمد محسن، محمد فتحي، مصطفى سعيد، أحمد تمساح.

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