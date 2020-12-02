عاجل.. بايونتك توقع على إنتاج نصف مليار جرعة للقاح كورونا

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أعلنت شركة بايونتك، أنها ستحصل على موافقة أوروبية وأمريكية على لقاح فايزر منتصف ديسمبر، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.



وأضافت شركى بايونتك: "لم نلاحظ أي مخاطر للقاحنا المشترك مع فايزر خلال التجارب الأخيرة، ونسعى لإيصال لقاح فيروس كورونا بسرعة كبيرة لكل دول العالم".



وأوضحت، أنها وقعت على إنتاج أكثر من نصف مليار جرعة للقاح فيروس كورونا.

