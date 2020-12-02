راغب علامة يستعد لطرح أغنية جديدة خلال أيام

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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انتهى النجم راغب علامة، من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان‏"علشان دلعتك"‏، ومن المفترض أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة
أغنية"علشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع موسيقى ‏مدحت خميس، وسيتم طرحها على طريقة"السينجل".

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة، كانت أغنية "انتو أملنا" والتى طرحها للتوعية ضد فيروس ‏كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب.‏

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