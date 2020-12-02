راغب علامة يستعد لطرح أغنية جديدة خلال أيام
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:37 م
نور طلعت
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انتهى النجم راغب علامة، من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان"علشان دلعتك"، ومن المفترض أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة
أغنية"علشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع موسيقى مدحت خميس، وسيتم طرحها على طريقة"السينجل".
يذكر أن آخر أعمال راغب علامة، كانت أغنية "انتو أملنا" والتى طرحها للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب.