4 آلاف إصابة جديدة و141 وفاة بكورونا في بلجيكا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا، عن تسجيل 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و141 حالة وفاة خلال الـ(24) ساعة الماضية.

 

ونقلت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، عن معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)، أنه تم نقل 854 مريضا إلى العناية المركزة وخروج 450 حالة من المشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأوضح المعهد البلجيكي، أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، توفي 16 ألفا و 786 شخصا بينهم نحو 7 آلاف حالة وفاة خلال الموجة الثانية للوباء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بلجيكا اصابات كورونا

أخبار تهمك

مسحة طبية جديدة لخماسي الأهلي المصاب بكورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 9 ساعات

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

حلا الترك ترفع دعوى قضائية ضد والدتها

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 12 ساعة

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 16 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ يوم

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" في بلجيكا

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا

بلجيكا: حصيلة الوفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ7000

بلجيكا تعلن تراجع وتيرة الإصابات والوفيات بسبب كورونا

لأول مرة منذ شهور.. بلجيكا لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا

قفزة غير مسبوقة في الإصابات اليومية بكورونا بأوكرانيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

11:17 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

08:15 ص

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

10:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم