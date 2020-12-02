مباحث التموين تضبط 1277 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة





وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1277) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث كان ضبط (7،31 طن مقطعات ومصنعات لحوم) غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتُشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، ضبط (140طن نخالة ناعمة وخشنة - دقيق فاخر معبأ داخل شكائر بها نقص فى الأوزان – 50طن أقماح مستوردة غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية متحجرة - وتُشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مطحن) بمحافظة البحيرة، وضبط (2 طن سكر تموينى معبأ داخل عبوات بها نقص الأوزان ) تمهيدًا لتسليمها لمخازن الجملة وتوزيعها على البدالين التموينين لصرفها للمواطنين ربطًا على البطاقات التموينية الذكية بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع تعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.



كما تم ضبط (3،08طن جبن رومى) غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وضبط (28،800 عبوة مقرمشات بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعةىبحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (10 طن بولى إيثلين " بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج مواسير المياة البلاستيكية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.



وضبط أيضًا (5 أطن كبريتات كالسيوم مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر"- 3 طن كسر بلاستيك من المرتجعات غير صالحة للإستخدام – 3000 متر مواسير مياة بلاستيكية مدون علامات تجارية وهمية "منتج نهائى") تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج مواسير المياة البلاستيكية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (4،4 طن صابون سائل – كلور، بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة بالشرقية.

ضبط (71،296 قطعة "أدوات كهربائية" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن أجهزة كهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.