مباحث التموين تضبط 1277 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

 وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1277) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث كان ضبط (7،31 طن مقطعات ومصنعات لحوم) غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتُشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، ضبط (140طن نخالة ناعمة وخشنة - دقيق فاخر معبأ داخل شكائر بها نقص فى الأوزان – 50طن أقماح مستوردة غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية متحجرة - وتُشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مطحن) بمحافظة البحيرة، وضبط (2 طن سكر تموينى معبأ داخل عبوات بها نقص الأوزان ) تمهيدًا لتسليمها لمخازن الجملة وتوزيعها على البدالين التموينين لصرفها للمواطنين ربطًا على البطاقات التموينية الذكية بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع تعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط (3،08طن جبن رومى) غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وضبط (28،800 عبوة مقرمشات بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعةىبحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.
ضبط (10 طن بولى إيثلين " بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج مواسير المياة البلاستيكية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وضبط أيضًا (5 أطن كبريتات كالسيوم مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر"- 3 طن كسر بلاستيك من المرتجعات غير صالحة للإستخدام – 3000 متر مواسير مياة بلاستيكية مدون علامات تجارية وهمية "منتج نهائى") تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج مواسير المياة البلاستيكية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (4،4 طن صابون سائل – كلور، بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة بالشرقية.
ضبط (71،296 قطعة "أدوات كهربائية" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن أجهزة كهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 12 ساعة

مسحة طبية جديدة لخماسي الأهلي المصاب بكورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 17 ساعة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 16 ساعة

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 9 ساعات

حلا الترك ترفع دعوى قضائية ضد والدتها

منذ أقل من ساعتين

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

11:17 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

08:15 ص

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

10:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم