محافظ بني سويف: مد فترة تلقى طلبات التصالح شهرًا مراعاة للبعد الاجتماعي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، عن مد فترة تلقى طلبات التصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة شهر إضافي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذًا لموافقة وتوجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بمد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام 2020م.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة التى اتخذتها الحكومة والتى تأتي مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمدة فترة قبول وتلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية،واستجابة أيضا لمطلب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتكفل بسداد قيمة التصالح عن المواطنين في القرى الاكثر احتياجا،بهدف الحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

وأشار المحافظ الى أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية، مناشدًا كافة المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة قد بلغ 119 ألف و488 طلبا على مستوى المحافظة، حيث كان مركز الواسطى الأعلى من حيث عدد الطلبات 25 ألف و805 طلبًا، تلاها مركز بني سويف 25 ألف و296 طلبًا، ثم مركز ناصر 20 ألف و954 طلبًا، فمركز الفشن 17 ألف و990 طلبًا، ثم مركز ببا 13 ألف و724 طلبًا، ومركز سمسطا 8 آلاف و283 طلبًا، فيما كان مركز اهناسيا الأقل بين المراكز في عدد الطلبات المقدمة والتي بلغت 7 آلاف و436 طلبًا.

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