الأمم المتحدة تعلن توقيع اتفاق مع الحكومة الإثيوبية بشأن إقليم تيجراي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، عن توقيع اتفاق مع الحكومة الإثيوبية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي دون عوائق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن قوات الجيش سيطرت على عاصمة إقليم تيجراي، بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.

 

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "يسرني أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في إقليم تيغراي".

 

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان أن "الحكومة الاتحادية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلي".

 

وكانت حكومة أبي أحمد، تسعى لإخماد فصيل عرقي قوي هيمن على الحكومة المركزية لعقود قبل وصوله إلى السلطة في عام 2018.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تيغراي تيجراي الأمم المتحدة اثيوبيا اتفاق

أخبار تهمك

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 15 ساعة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 11 ساعة

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مسحة طبية جديدة لخماسي الأهلي المصاب بكورونا

منذ ساعة الا ربع

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

حلا الترك ترفع دعوى قضائية ضد والدتها

منذ ساعة و 9 دقيقة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. مئات القتلى في صراع إقليم تيجراي الإثيوبي

زعيم إقليم تيجراي يحث الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي على إدانة إثيوبيا

رئيس الوزراء الإثيوبي يتعهد بشن هجوم عسكري حاسم على إقليم تيجراي

الأمم المتحدة: أكثر من 27 ألف لاجئ قد فروا من النزاع في إثيوبيا

إثيوبيا تعلن السيطرة على عاصمة إقليم تيجراي

قائد قوات المتمردين في تيجراي: أسقطنا طائرة تابعة للجيش الاتحادي وأسرنا قائدها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

11:17 ص

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

10:33 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

08:15 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم