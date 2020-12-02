يحيي زكي : العام القادم تشغيل محطة تداول السيارات في ميناء شرق بورسعيد

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن العام القادم سيشهد تشغيل محطة تداول السيارات في ميناء شرق بورسعيد الذي يعد من ابرز الموانئ البحرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت في نهاية 2018 اتفاق مع تحالف بولوريه الفرنسية وتحالف تويوتا وNYK العالمى، لتنفيذ محطة لتداول السيارات فى أرصفة شرق بورسعيد الجديدة بطول 600 متر وبنحو 240 ألف متر مربع لساحة التداول، باستثمارات مستهدفة تصل إلى 220 مليون دولار.

وتابع " زكي" خلال تصريحات صحفية له في أحد المؤتمرات الاقتصادية، إن ميناء غرب بورسعيد يشهد أعمال ضخمة لا تقل أهمية عن الاستثمارات التى يستهدف إنشائها في ميناء شرق بورسعيد، بجانب أيضا حجم الأعمال الضخمة التى يتم تنفيذها في ميناء العريش" طور" الذي يعد من الموانئ الهامة فهو يخدم مدينة سيناء من خلال زيادة تنافسية صناعتها ورفع معدلات صادراتها للأسواق الخارجية.









