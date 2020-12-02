انفجار قنبلة بالقرب من مطار بولي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء بانفجار قنبلة بالقرب من مطار بولي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن قوات الجيش سيطرت على عاصمة إقليم تيجراي، بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.

 

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "يسرني أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في إقليم تيغراي".

 

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان أن "الحكومة الاتحادية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلي".

 

وكانت حكومة أبي أحمد، تسعى لإخماد فصيل عرقي قوي هيمن على الحكومة المركزية لعقود قبل وصوله إلى السلطة في عام 2018.

 

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مطار انفجار قنبلة اثيوبيا أديس أبابا

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