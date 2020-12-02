كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

قرر النادي الأهلي فسخ تعاقده مع صالح جمعة لاعب الفريق بشكل رسمي بالتراضي بين الطرفين، ورحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالموسم المقبل.









ورحل صالح جمعة صاحب الـ27 عامًا عن النادي الأهلي بعد 5 سنوات قضاها داخل القلعة الحمراء منذ انتقاله لصفوف الفريق عام 2015 قادمًا من نادي مصر المقاصة، وتخلل فترة تواجد صالح مع الفريق الأهلاوي فترة إعارة لنادي الفيصلي السعودي عام 2018.









لعب صالح جمعة خلال مشواره مع النادي الأهلي 77 مباراة في مختلف البطولات (53 في الدوري – 7 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر المحلي – 14 مباراة إفريقية – مباراتين بالبطولة العربية)، سجل اللاعب 13 هدفًا مع المارد الأحمر وصنع لزملائه أكثر من 13 هدفًا، وحصل على 3 بطاقات صفراء وتعرض للطرد مرتين.









توج صالح جمعة مع الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز "5 مرات"، وكأس مصر "مرة"، وكأس السوبر المحلي "مرة"، وأخيرًا توج مع الفريق الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.









ولعب صالح جمعة 11 مباراة خلال فترة إعارته للفيصلي السعودي عام 2018، وصنع 4 أهداف لزملائه، وحصل على 3 بطاقات صفراء، قبل إنهاء التعاقد معه لأسباب انضباطية وفقا لما أعلنه مسئولي النادي السعودي وقتها.



