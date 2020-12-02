قتلى وجرحى بحادث دهس عند حاجز بيت لحم الشمالي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قتل شخص، وأصيب عدد من العمال جراء حادث دهس من قبل حافلة عند حاجز بيت لحم الشمالي، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وتسبب حادث دهس مجموعة من العمال الفلسطينيين من قبل حافلة في الجانب الإسرائيلي من معبر 300 داخل الجدار الفاصل، في وفاة شخص واحد و15 إصابة، جميعها نقلت للقدس.

 

وبحسب روسيا اليوم، وقع الحادث على الجانب الآخر من الحاجز، أي من الجهة الإسرائيلية.

 

وكشفت مصادر محلية، أن الحادث الذي جرى في بيت لحم كان بسبب خطأ فني حصل في الحافلة وسائق الحافلة (فلسطيني من القدس) سلم نفسه مؤكدا أن ما جرى حدث بسبب خلل فني في الحافلة، بحسب مراسلتنا.

 

ومن جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية أن عاملا واحد توفي، وأصيب خمسة عمال بجروح بين خفيفة ومتوسطة، تم نقلهم إلى مستشفى هداسا عين كارم وشعاري تصيدق بالقدس، بعد تعرضهم للدهس عند مدخل بيت لحم الشمالي(حاجز 300).

 

 

 

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