الأرصاد الجوية تطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس غدا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
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أكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الخميس مستقرة وتنعدم فرص سقوط الأمطار، ولكن نبهت على المواطنين توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة، نظرا لأن طقس الساعات المتأخرة من الليل شديد البرودة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يجب ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، إلى جانب توخي الحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء،  تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ،  شبورة مائية و طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة،  فيما يميل الطقس للدفء على السواحل الشمالية الشرقية،  و يسود البلاد طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد يسودها طقس مائل للدفء على شمال، دافئ على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .

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