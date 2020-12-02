الأرصاد الجوية تطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس غدا

أكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الخميس مستقرة وتنعدم فرص سقوط الأمطار، ولكن نبهت على المواطنين توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة، نظرا لأن طقس الساعات المتأخرة من الليل شديد البرودة.





وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يجب ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، إلى جانب توخي الحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر.





وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ، شبورة مائية و طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، فيما يميل الطقس للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، و يسود البلاد طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.







