نجم الزمالك السابق: الأخطاء التحكيمية منعت الزمالك من العودة أمام الطلائع

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:23 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تحدث أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، عن الظلم والأخطاء التحكيمية الذي عاني منها القلعة البيضاء أمام طلائع الجيش فى نصف نهائي كأس مصر.

 

وقال عبدالملك فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "كان من السهل أن يعود الزمالك إلى اللقاء أمام طلائع الجيش لولا الأخطاء التحكيمية الفادحة من حكم المباراة محمود البنا".

 

وأضاف: "مطلوب من اللاعبين الكبار داخل الفريق محاولة لم الشمل خلال الفترة المقبلة والحفاظ على استقرار الفريق للعودة من جديد".

 

 

وودع الزمالك نهائي كأس مصر بعدما وقع في فخ الهزيمة 1-3 أمام طلائع الجيش مساء أمس، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

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