محافظ الشرقية: تشكيل لجنة لوضع تقرير فني حول تعطل ترفيق منطقة بلبيس الصناعية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تشكيل لجنه فنية متخصصة تضم ممثلين عن مديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارة الهندسية بالديوان العام وجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس للانتقال لمنطقة الصناعية والوقوف على متطلبات المنطقة من ترفيق "مياه الشرب" وإعداد تقرير مفصل باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة امام المستثمرين ولتحسين بيئة العمل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب.





كما ناقش عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتى تم عرضها على اللجنة الفرعية من (فسخ وإلغاء عقد الإيجار - تعديل نشاط - منح مهلة لتنفيذ النشاط - التنازل للغير - الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط) وذلك لاتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض وذلك تشجيعًا للاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.





أوضح محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين على الحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشى للمواطنين.





جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية فى حضور الأستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد والمستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة والمهندسة سلوى صبحى مديرة مديرية الإسكان والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام والمهندس عبد الله الغزالى رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ومختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، ومديرى إدارتى الشئون القانونية والأملاك وممثلى هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.