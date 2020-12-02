نجم الزمالك السابق يشن هجوما ناريا على إسلام جابر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:20 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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وضع إبراهيم سعيد نجم  الزمالك والاهلي السابق، علامة استفهام حول الأداء الفني لإسلام جابر لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

 

وقال هيما فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "إسلام جابر كان سبب رئيسي في  خسارة الزمالك بطولتين خلال أسبوع واحد ومستواه لا يليق على الإطلاق بالقلعة البيضاء فهو تسبب فى الهزيمة أمام الأهلي وطلائع الجيش".

 

وأضاف: قدم الزمالك مباراة كبيرة أمام الأهلي ولكن اليوم نفسية اللاعبين كانت سيئة بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا".

 

وخسر الزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أيام على يد غريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب القاهرة الدولي.

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