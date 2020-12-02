اتحاد الكرة يقيم حفل اوسكار لاول مرة في تاريخ الكرة النسائية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم في الخامسة من مساء غداً الاربعاء، حفل توزيع جوائز الأفضل في دوري كرة القدم النسائية، للموسم الكروي 2020/2019 بعد موسم طويل وشاق توقف لفترة كبيرة بعد انتشار جائحة كورونا في البلاد.

 

ويقام الحفل بحضور الدكتورة سحر عبدالحق المشرف العام على الكرة النسائية وعضو مجلس ادارة الاتحاد في احد فنادق القاهرة ولأول مرة يتم اقامة حفل أوسكار للكرة النسائية لتكون أول جائزة رسمية من نوعها.

 

ويتم خلال حفل اوسكار الغد  تتويج فريق وادي دجلة بالدوري العام بعد فوزه باللقب الحادي عشر في تاريخه بالاضافة الى تكريم صاحبي المركز الثاني والثالث فريقا كفر سعد والطيران.

 

 

بالاضافة الى تكريم الاندية الخمسة الصاعدة من دوري الدرجة الثانية الى الدوري الممتاز للموسم الكروي 2021/2020 بجانب تكريم مراقبات المباريات والمُحكمات.

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