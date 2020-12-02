تشارلي بروكر مبتكر "المرآة السوداء" يعود إلى نتفليكس 2020 عبر هيو غرانت

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

يعود مبتكر "المرآة السوداء" تشارلي بروكر إلى التعاون مع "نتفليكس" بعمل ساخر يتحدث عن الأحداث البائسة التي مرت في عام 2020.

 فمن المقرر أن يجتمع تشارلي بروكر، مبتكر فيلم تفاعلي المرآة السوداء "Black Mirror" مع Netflix في فيلم ساخر عن عام 2020، وهو العام الذي حدده جائحة فيروس كورونا، وفق موقع "deadline".

والعرض الجديد  بطولة الممثل هيوغرانت، الذي أعلن ذلك خلال مقابلة له مع مجلة نيويورك حول سلسلة HBO الشهيرة "The Undoing"، بطولة نيكول كيدمان.

ووفقا لـ Deadline، تحافظ نتفليكس على التفاصيل "طي الكتمان"، ولكن الممثل البريطاني غرانت صرح عن هذا الخبر وقال إنه سيكون بالبطولة لهذا العمل وإنه يلعب دور مؤرخ "مطارد" بشعر مستعار.

وصرح الممثل البريطاني قائلا:"عاد بروكر، وهو يحمل فيلم بنظرة هزلية قاتمة، وبالعودة إلى الوراء: لرصد الأحداث الإخبارية واللحظات الثقافية لهذا العام".


تشارلي بروكر مبتكر "المرآة السوداء" يعود إلى نتفليكس 2020 عبر هيو غرانت
تشارلي بروكر مبتكر "المرآة السوداء" يعود إلى نتفليكس 2020 عبر هيو غرانت

أخبار تهمك

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 7 ساعات

الإسماعيلي ينافس الزمالك على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينهي الميركاتو الصيفي دون ضم صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس المقبل لظهور إصابات كورونا بين الموظفين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ أقل من ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - وكيل فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:47 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

11:06 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

12:29 ص

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

10:07 م

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم