شاهد.. مبروك عطية: "البنت مش عليها كوباية ولا شوكة في جهاز الزواج"

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن أول شرط يجب توافره في المتقدم للزواج من مسلمة أن يكون مسلمًا، مؤكدًا أن من يتقدم للزواج يجب أن يكون قادرًا على تكاليفه.





وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه ليس هناك في الإسلام أي تكاليف على الزوجة ولا حتى ثمن "كوباية"، معلقًا: "البنت مش عليها كوباية ولا شوكة في الزواج، كله على العريس".



