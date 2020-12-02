شاهد.. مبروك عطية: "البنت مش عليها كوباية ولا شوكة في جهاز الزواج"
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:14 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن أول شرط يجب توافره في المتقدم للزواج من مسلمة أن يكون مسلمًا، مؤكدًا أن من يتقدم للزواج يجب أن يكون قادرًا على تكاليفه.
وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه ليس هناك في الإسلام أي تكاليف على الزوجة ولا حتى ثمن "كوباية"، معلقًا: "البنت مش عليها كوباية ولا شوكة في الزواج، كله على العريس".
وأوضح أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الفتاة المتقدم لها شخص للزواج من حقها أن تطلب كل ما تريده، ولكن لا تشترط ثمنًا معينًا، مؤكدًا، أنه يجب أن يكون هناك تيسير في المطالب لإتمام الزواج، لافتًا إلى أن الدين ليس بالشكل، وإنما بالخلق وحسن المعاملة، مستكملًا: "لا يوجد في الدين ما يسمى بالجماعة الفلانية وإنما الدين أمة".
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