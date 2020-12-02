حكو بيكا: أنا مش أقل من تامر حسني.. ومش عايز كارنيه النقابة (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
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عبر حمو بيكا، عن اقتناعه باللون الغنائي الذي يقدمه، موضحًا أنه ليس مطربًا وإنما مؤدي أغاني مهرجانات.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "صبايا الخير" تقديم الإعلامية ريهام سعيد المذاع على فضائية "النهار": : "أنا مش عايز كارنية من النقابة بس عايز تصريح بس لكل حفلة أغني فيها".

وأضاف حمو بيكا: "أنا مش أقل من تامر حسني وجمهوري هو جمهوره".

وأشار في سياق اخر إلى ـنه اشتري سيارته بالتقسيط، معبرًا عن دهشته إزاء اعتقاد الجمهور، أن موقع  الفيديوهات "يوتيوب" يدر المال الوفير عليه وهذا خطأ.

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