شاهد| انفعال الفنان محمد عبدالحليم على إعلامي.. والأخير يعتذر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
شيماء حسن
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انفعل الفنان محمد عبدالحليم، على الإعلامي عمرو خليل، أثناء استضافته ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" بسبب مقاطعة الأخير له أثناء روايته لقصة صورته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "عبدالحليم": "أنا مش عارف أحجي الحكاية، كل شوية تقاطعني"، ليرد عليه الإعلامي عمرو خليل: "أنا أسف حضرتك، اتفضل كمل الحكاية، حقك عليا".

وفي تصريحات سابقة قال الفنان في تعليقه على تداول صورته على "السوشيال ميديا": "ملتقطة الصورة أظهرتني وكأني قاعد بشحت".

وأضاف "عبدالحليم" خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" اليوم الثلاثاء: "أنا مليش في السوشيال ميديا ومعرفش حتى عنه أي حاجة، ومن ساعة ما انتشرت الصورة وتلفوني مبطلش رن، أنا منمتش من امبارح بسبب هذه الصورة".

وتابع: "أنا ليا عمل في رمضان القادم وقولت كده لملتقطة الصورة، والنقيب أشرف زكي بعتلي منير مكرم مدير النقابة وروحت قابلته النهاردة الظهر وكان معه مجموعة من الصحفيين وأكد على كلامي بأن هذه المنطقة هي اللي اتولد فيها وقعدتي فيها كده طبيعي من زمان".

واستطرد: "النقابة عمرها ما قصرت معايا، وعالطول لما بطلب النقيب أشرف زكي بيرد عليا وساعدني في إجراء عمليتين، وأنا الحمد لله ظروفي كويسة وميسرة".

وكان قال "عبدالحليم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي": "أنا كويس الحمد لله، وهذه الصورة تحت منزل عائلتي، ولقيت بنت صغيرة كانت بتتكلم في الموبايل بتاعها، فوقفتها وطلبت منها أنها مش تتكلم في التليفون وهي ماشية أحسن حد يخطفه منه". 

وأضاف: "أول ما البنت شافتني قامت مصرخة في وشي وقالتلي أنت الفنان محمد عبد الحليم، أنا عايزة أتصور معاك، فقولتها ماشي، وسألتني مش هنشوفك في عمل قريب قولتلها إن ليا عمل في رمضان المقبل، وقالتلي أنها سعيدة أنها شافتني ومشيت".

وتابع: "طلبت مني رقم تليفوني علشان تطمئن عليا وأنا اديتهولها، وروحت البيت لقيت الدنيا مقلوبة عليا، أنا منمتش من امبارح، ومش عارف هي كتبت الكلام ده ليه، ولكن كل الميزة أني حسيت أن الناس بتحبني حقيقي".

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