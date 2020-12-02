البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز: كورونا أثر كثيرًا على المرضى

قالت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على مرضى الإيدز.





وأضافت "السيد" في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بمرضى الإيدز وأهمية التعايش مع هذا المرض، مشيرة إلى أنه تم افتتاح 14 مركزًا لعلاج المرض.





وأشارت مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة، إلى أنه في عام 2020 أنشيء 13 مركزًا ليصبح إجمالي عدد المراكز الطبية 27 مركزًا، تقدم رعاية إكلينيكية ومتابعة معملية ورعاية طبية وتوفير الأدوية، موضحة أنه يتم تقديم هذه الخدمات بالمجان.





وأوضحت، أن المتعايش يحتاج توعية دائمة والتأكد من الالتزام بالعلاج، لافتة إلى أنه خلال فترة الجائحة تم صرف 3 شهور للمتعايشين مع الفيروس لتقليل التعرض للمستشفيات، مع تقديم كافة المساعدات للدول العربية المحيطة وإمدادهم بكميات من الأدوية.





في سياق منفصل، قالت الدكتورة هبة السيد، رئيس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، إن جائحة كورونا أثرت على جميع النواحي سواء الاقتصادية أو الصحية، لافتة إلى أنه يتم صرف علاج أكثر من شهر لمصابي الإيدز، من أجل تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.





وأضافت "السيد"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أنه قبل فيروس كورونا كان هناك متابعة شهرية بجانب العلاج، مشيرة إلى أنه أصبح هناك 13 مركز لعلاج مصابي الايدز.





وأوضحت، أنه تم توفير العلاج في مراكز علاج الإدمان، مضيفة أن مصر لازال معدل الانتشار المنخفض لمرض الإيدز، حيث أن عدد المصابين يقدر بـ 15 ألف مريض.



