البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز: كورونا أثر كثيرًا على المرضى

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
قالت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على مرضى الإيدز.

وأضافت "السيد" في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بمرضى الإيدز وأهمية التعايش مع هذا المرض، مشيرة إلى أنه تم افتتاح 14 مركزًا لعلاج المرض.

وأشارت  مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة، إلى أنه في عام 2020 أنشيء 13 مركزًا ليصبح إجمالي عدد المراكز الطبية 27 مركزًا، تقدم رعاية إكلينيكية ومتابعة معملية ورعاية طبية وتوفير الأدوية، موضحة أنه يتم تقديم هذه الخدمات بالمجان.

وأوضحت، أن المتعايش يحتاج توعية دائمة والتأكد من الالتزام بالعلاج، لافتة إلى أنه خلال فترة الجائحة تم صرف 3 شهور للمتعايشين مع الفيروس لتقليل التعرض للمستشفيات، مع تقديم كافة المساعدات للدول العربية المحيطة وإمدادهم بكميات من الأدوية.

في سياق منفصل، قالت الدكتورة هبة السيد، رئيس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، إن جائحة كورونا أثرت على جميع النواحي سواء الاقتصادية أو الصحية، لافتة إلى أنه يتم صرف علاج أكثر من شهر لمصابي الإيدز، من أجل تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت "السيد"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أنه قبل فيروس كورونا كان هناك متابعة شهرية بجانب العلاج، مشيرة إلى أنه أصبح هناك 13 مركز لعلاج مصابي الايدز.

وأوضحت، أنه تم توفير العلاج في مراكز علاج الإدمان، مضيفة أن مصر لازال معدل الانتشار المنخفض لمرض الإيدز، حيث أن عدد المصابين يقدر بـ 15 ألف مريض.

ونوهت بأنه يتم العمل على الاكتشاف المبكر لمصابي الإيدز، حيث أنه هناك فئات هي الأكثر عرضة للإصابة، منها المدمنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرضى الايدز فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر الاصابه كورونا

أخبار تهمك

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 10 ساعة

خاص - وكيل فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة

منذ 37 دقيقة

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يفجرها: بن شرقي طلب الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

منذ أقل من ساعتين

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 12 ساعة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة: استمرار التنسيق مع مصر لمكافحة الإيدز

قريبًا .. حملة مشابهة لـ "100 مليون صحة" لخدمة مرضى الإيدز‎

مدير برنامج مكافحة الإيدز: 11 ألف مريض بمصر ويمكن للمُصاب إنجاب أطفال أصحاء (حوار)

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.. الصحة تنظم الدورة التدريبية لتشخيص وعلاج (الإيدز)

افتتاح 18 عيادة لعلاج الفيروسات بمستشفيات الصحة النفسية خلال أكتوبر

بعد وصول المتعايشين لـ13 ألف حالة.. حقائق لا تعرفها عن مرضى الإيدز في مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:47 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

05:01 ص

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

04:42 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم